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منوعات

بسبب البيكيني.. سائحة تايوانية تدفع غرامة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
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كريم جمال
قررت السلطات الفلبينية تغريم سائحة تايوانية مبلغ من المال، بسبب ارتدائها بيكيني مبالغ فيه، أثناء تواجدها مع حبيبها على جزيرة بوراكاى الشهيرة.

تعود القصة عندما زارت الفتاة البلغة من العمر 26 عامًا الجزيرة مرتين، والتقط المصطافون عددا من الصور ولها وتداولوها على منصات التواصل الإجتماعى.

الأمر الذى لفت انتباه السلطات، قامت الشرطة باعتقالها بتهمة قوانين الآداب العاملة فى الفلبين، لأن مثل هذه النوعية من المايوهات مرفوضة فى الجزيرة.

ودفعت الفتاة التى تدعى لين مبلغا ماليا بقيمة 48 دولارًا أميركيا، قبل مغادرتها الجزيرة.
بسبب البيكيني.. سائحة تايوانية تدفع غرامة
بسبب البيكيني.. سائحة تايوانية تدفع غرامة
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