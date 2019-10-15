شاهد.. خطوبة عائلية بسيطة لشقيقة أمير كرارة

في حفل عائلي بسيط احتفل الفنان أمير كرارة بخطوبة شقيقته نور كرارة، وذلك بحضور مجموعة من المقربين من العائلة والأصدقاء وأسرة العروسين فقط.



بدا أمير كرارة، الذي احتفل منذ أيام بعيد ميلاده، سعيدا بخطوبة شقيقته ووسط أشقائه.



من ناحية أخرى يستعد أمير كرارة لتجسيد شخصية العقيد الشهيد البطل أحمد منسي، في مسلسل يُعرض بالموسم الرمضاني 2020.



وكان كتب أمير كرارة على صورة الشهيد أحمد منسي التي نشرها عبر انستجرام: «شرف لي تقديمي شخصية البطل الشهيد أحمد منسي، رمضان 2020، مسلسل الاختيار إخراج بيتر ميمي تأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجي تامر مرسي، تحية وتقدير وشكرًا لجيش مصر العظيم على الثقة الغالية، تحيا مصر».



وكان المخرج بيتر ميمي، قد كشف عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان «الاختيار» للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020، يلقي الضوء على الحرب على الإرهاب وقصة البطل أحمد ممسي، إذ علق على صورة الشهيد قائلًا: «مسلسل (الإختيار) رمضان ٢٠٢٠».

