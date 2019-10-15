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أخبار العالم

العراق: نبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
طائرة عراقية
طائرة عراقية
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أ ش أ
قال وزير النقل العراقي، عبد الله لعيبي، اليوم /الثلاثاء/ إن بلاده تبحث إمكانية فتح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن وذلك من أجل تفعيل حركة النقل الجوي بين العراق والولايات المتحدة وتوطيد العلاقات بينهما في هذا المجال.

وأضاف لعيبي - خلال لقائه نائب السفير الأمريكي لدي العراق، براين ميكفيترز وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية - أن هذا الخط سيخدم أيضا أبناء الجالية العراقية المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع قائلا : إن بغداد تمتلك طائرات قوية تمكنها من اجتياز مسافات طويلة ، ولدينا خطط مستقبلية لفتح جوية وجهات عديدة مباشرة إلى مختلف دول العالم.

من جانبه، أكد نائب السفير الأمريكي - خلال اللقاء - اهتمام بلاده بالتعاون مع العراق في قطاع النقل ، مشيرا إلى أن "اللقاء جاء لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع آفاق العمل المشترك في كافة مجالات النقل".

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