أحدث حصيلة للغزو التركي على سوريا..قتلى بالمئات

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره في لندن، تفصيلًا عن عدد القتلى الذين قضوا نحبهم منذ بدء العملية العسكرية التركية على شمال سوريا الأسبوع الماضي، والتي أوضحت ارتفاع عدد القتلى نتيجة الغزو.



وقال المرصد، إن عدد الذين قتلوا في العمليات العسكرية شبه متقارب، حيث قتل 135 عنصرا من قوات سوريا الديمقطر (قسد) و122 من القوات الموالية لتركيا منذ بدء العملية التركية التي تلقى إدانة دولية.



وسبق قبل ساعات، أن كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الأخير بحث مع قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم كوباني، العدوان التركي الغاشم على شمال شرقي سوريا.



وقال بنس في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "ترامب تحدث الإثنين إلى القيادة الكردية، كما طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع حدّ للعملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا".



وتأتي تصريحات بنس بعدما كشف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس الاثنين، أن الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا أدى إلى إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم "داعش" الإرهابي.



وأوضح الوزير الأميركي أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد تركيا، مضيفًا أن "الهجوم التركي قوّض المهمة الدولية ضد داعش في سوريا".

