أنغام عن حرائق لبنان: اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميل

حالة من الحزن تعيشها النجمة أنغام بسبب الحريق الذي تعرض له لبنان ، حيث نشرت صورة لعلم لبنان، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميلة".



وأتى الحريق على آلاف الأمتار من الغابات المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها، إلا أن الخسائر حتى الآن مادية، واقتصرت على الأشجار.



وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضيه، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.



ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".



ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.

