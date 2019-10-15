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أخبار العالم

لبنان تشتعل.. تصريح ناري من وزير البيئة حول الحرائق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:02 م
تصريح ناري من وزير
تصريح ناري من وزير البيئة اللبناني حول الحرائق
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سمر صالح
أعلن وزير البيئة اللبناني "فادي جريصاتي" من منطقة الشوف في جبل لبنان، أثناء جولة تفقدية له عقب اندلاع حرائق التهمت مساحات شاسعة من المناطق الخضراء، أن "الحرائق المندلعة في مختلف المناطق اللبنانية مفتعلة".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، دعا الوزير جريصاتي لـ"إنزال أقصى عقوبة بحق كل من يعمد إلى إحراق الأحراج"، نافيا في الوقت ذاته امتلاك الوزارة طوافتي "سيكورسكي" للإطفاء، بعد انتقادات عن عدم تحركها، مؤكدا أنه "لم يتم شراء الطائرات إلى الآن، إلا أن هناك فريقا من الوزارة سيشرف على عملية شراء طائرتين من الطراز الرفيع لمكافحة الحرائق".

وتداول سياسيون ومشاهير لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، للحرائق الهائلة التي التهمت مساحات خضراء شاسعة في مناطق مختلفة من لبنان.

واندلعت الحرائق منذ أمس الاثنين في قضاء عكار ومنطقة الشوف، زاحفة نحو الأشجار ومقتربة من المناطق السكنية، ما دفع العديد من السكان للنزوح خوفًا من وصول الحرائق إليهم.

وتسببت الرياح الحارة التي تشهدها البلاد في امتداد النيران إلى مناطق مختلفة من لبنان، فيما بدأت فرق الدفاع المدني ومتطوعون بدعم من الجيش محاولة إخماد الحريق.
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