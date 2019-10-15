دواء جديد يعالج 6 ملايين مصرى من الضعف الجنسى وأمراض البروستاتا.. تفاصيل بالفيديو والصور

كشفت الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، عن أمل جديد لمن يعانون من مشاكل الضعف الجنسي وتحديداَ "ضعف الانتصاب"، حيث يعاني 6 ملايين مصري من مرض "تضخم البروستاتا الحميد".



وأعلنت الجمعيتان عن طرح علاج مصري يُستخدم كعلاج يومي فعال هو « ديامونريكتا ٥ مج» يتيح للرجل ممارسة العلاقة الحميمية في أي وقت خلال اليوم، دون التقيد بأخذه قبل "العلاقة" بفترة على غرار أغلب الأدوية المنشطة جنسيًا الموجودة في الأسواق، فضلًا عن عمل الدواء الجديد على علاج أعراض "تضخم البروستاتا الحميد".



وقال الدكتور رفيق الحلبى أستاذ المسالك البولية في كلية الطب بجامعة عين شمس، إن الدواء الجديد، تركيز من دواء قديم يتم طرحه في الأسواق المصرية لأول مرة، ما يتيح استعمالات متعددة، مثل مستحضرات شهيرة كـ"الإسبرين"، يوجد منه تركيزات عالية وأخرى أقل تؤخذ لأغراض مختلفة، موضحًا أن الدواء الجديد كان يستخدم من قبل بجرعة بها تركيز كبير للمادة الفعَّالة في علاج الضعف الجنسي، لكن وجد أن أخذ ربع الجرعة من "المنشط الجنسي السريع" بشكل يومي ستمكن من علاج مشاكل الضعف الجنسي على المدى الطويل، ليكون لدى الرجل القدرة على ممارسة العلاقة في أي وقت، كما أنه يستخدم في علاج "أعراض تضخم البروستاتا الحميد".



وأضاف "الحلبي"، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الدواء الذي عقد اليوم، أن الدواء الجديد حاصل على توصية من الجمعية الأوربية للمسالك البولية لعلاج تضخم البروستاتا الحميد في عام 2018.



وأوضح الدكتور أستاذ أمراض الذكورة والجلدية والتناسلية في كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، إن هذا الدواء من المادة الفعَّالة «تادالافيل 5 مجم»، دواء يعمل لـ"صحة الرجل" بصفة عامة، ويفيد في مواجهة قصور الضعف الجنسي، وتضخم البروستاتا الحميد، كما يفيد الرجال في أمراض مثل الضغط والسكر.



وأوضح "سالم"، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الدواء الجديد، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" وافقت على استخدام هذه المادة الفعالة "تادالافيل 5 مجم" بتركيزها الجديد، موضحًا أن هذا الدواء يواكب الاتجاه العالمي الحديث في علاج القصور الجنسي بأنه يعامل كمرض مثله مثل الضغط والسكر ويحتاج لأخذ علاج يومي، بما لا يجعل المريض تحت ضغط عصبي أنه يجب أن يجرى علاقة مع زوجته "لأنه واخد الحباية".



ولفت إلى أن مثل هذه الأدوية لا تفيد فقط كبار السن ممن يعانون من ضعف جنسي، حيث أنه يفيد حديثي الزواج ممن يعانون من ارتباك جنسي، حيث إن أخذ جرعة ولو بسيطة منه تعطيه الثقة في النفس، وتجعله يؤدي بشكل جيد، كما أنه مفيد لمرضى السكر والضغط، حيث إنه يعالج قصور الأوعية الدموية والتى تعد أحد أسباب ضعف الانتصاب وبالتالي يعالج أعراض الضعف الجنسي.



وأوضح "سالم"، أن "تادالافيل 5 مجم" يستخدم في تنشيط الدورة الدموية للجسم أيضًا، وأنه يقلل الأعراض الجانبية التي تصيب كبار السن حين يأخذون أدوية منشطة جنسية بجرعة كبيرة، حيث كانوا يصابون بصداع أحيانًا، والبعض يصاب باحتقان في الأنف، وآخرون من مشاكل في الرؤية وغيرها.



وأشار إلى أن هذا الدواء مفيد لمن يعانون من أعراض تضخم حميد في البروستاتا، ومن يعانون من اضطرابات المثانة، وهو نسبة كبيرة من الرجال فوق سن الـ50 عامًا.



من جهته، قال الدكتور أحمد عطية أستاذ ورئيس قسم الذكورة والتناسل بطب قصر العيني والرئيس الأسبق للجمعية المصرية لطب الذكورة إن هذا الدواء يلعب دورًا مزدوجًا حيث يعالج مشاكل ضعف الانتصاب ومشاكل البروستاتا.



وأضاف "عطية"، أنه سيحل مشاكل الرجال فوق الـ40 أو 50 عامًا ممن يعانون من مشاكل في ضعف الانتصاب بشكل يجعل الجماع غير مرضي، مضيفًا: "الدواء يحل مشكلتين في نفس الوقت بتكلفة واحدة".



وأوضح أن جرعة الدواء "فرص" كل يوم بعد تناول العشاء، مضيفًا: "وخلال أسبوعين أو ثلاثة معظم مشاكله في الانتصاب والبروستاتا تُحل"، مشددًا على أهمية أخذه تحت إشراف طبي.



https://www.youtube.com/watch?v=UKk-kKwo_H4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2bpwXfJDJLAqcz_ZLCIBzc-z0vFmCc6gcos034dG4-25OMRTzIHVJuA80