وزير الأوقاف ونظيره الغيني يبحثان تبادل الخبرات في مجال إدارة مال الوقف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحاج علي جمال بانجورا وزير الشؤون الدينية الغيني، حيث ناقشا سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، كما حرص وزير الشئون الدينية الغيني على الاطلاع على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة شئون الوقف واستثماره الاستثمار الأمثل، حيث أطلعه وزير الأوقاف على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة مال الوقف وقيامها بعمل أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا.



ومن جانبه أشاد وزير الأوقاف الغيني بما قطعته وزارة الأوقاف المصرية في محاربة الفكر المتطرف كما طلب استقبال وفد من الأوقاف الغينية للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة مال الوقف واستثماره من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بغينيا.



وأهدى وزير الأوقاف نظيره الغيني نسخًا من إصدارات الأوقاف بالعربية والفرنسية ، من أهمها : الفهم المقاصدي للسنة النبوية ومفاهيم يجب أن تصحح و الخطب العصرية و نحو تجديد الفكر الديني و فلسفة الحرب والسلم والحكم وحماية الكنائس في الإسلام وداعش والإخوان.