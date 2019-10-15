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رياضة

الثلاثي الناري .. ليفربول يستعيد أسلحته الفتاكة قبل موقعة مانشستر يونايتد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:26 م
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عودة الثلاثي محمد صلاح، وجويل ماتيب، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، قبل مواجهة مانشستر يونايتد.

وشهدت التدريبات الجماعية للريدز تواجد محمد صلاح، ما يؤكد جاهزيته لقمة مانشستر يونايتد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه مع ليستر سيتي، بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري، وخرج من الملعب، متأثرًا بآلام في كاحل القدم اليسرى.

وفي السياق ذاته، قال الموقع الرسمي للريدز، إن جويل ماتيب استأنف التدريبات اليوم الثلاثاء في ميلوود، عقب تعافيه من إصابة تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي.

وأعلن ليفربول عودة أليسون بيكر للتدريبات مع حراس المرمى، استعدادًا للعودة إلى المشاركة عقب فترة غياب بسبب إصابة في ربلة الساق.

كان الحارس البرازيلي قد تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع ليفربول أمام نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج، والتي فاز فيها الريدز 4-1، حيث خرج في الدقيقة 38، متأثرًا بإصابته التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، ليحل محله الوافد الجديد أدريان.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة مساءً، على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة بفارق 8 نقاط.
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