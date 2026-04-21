قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور لـ 8000 جنيه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه
البرنامج اليومي للنبي من الاستيقاظ حتى النوم.. علي جمعة يوضحه
الكشف عن الطاقم التحكيمي الأجنبي الأقرب لإدارة مباريات الأهلي القادمة
متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر
هيئة الشراء الموحد: لا يوجد مديونية لأي شركة وردت للهيئة قبل 120 يوما
مصطفى مدبولي: المؤسسات الاقتصادية الكبيرة تشيد بما يتم بمصر
بالأرقام.. مدبولي يستعرض تداعيات الحرب وخطة الدولة لمواجهة الأزمة
مدبولي: تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا بنسبة 29.6%
مدبولي: النفط قفز إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله لـ200
مدبولي: سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب الخاصة بالبترول بحلول يونيو 2026
مدبولي: نستهدف تسلم 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين
وزير الخارجية الألماني يدعو إيران إلى سرعة التفاوض مع أمريكا في إسلام آباد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لوكاكو ونابولي.. من رهان هجومي إلى عبء إداري يفرض الرحيل

تتجه العلاقة بين نابولي ومهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو نحو نقطة اللاعودة في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين عقب فرض عقوبة مالية قاسية على اللاعب بسبب غيابه غير المبرر، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام سيناريو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لما نشرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، قررت إدارة نابولي خصم 150 ألف يورو من راتب لوكاكو أي ما يعادل 20% من دخله الشهري بعد تغيبه عن التدريبات لمدة أسبوعين دون الحصول على إذن رسمي من النادي.

ورغم أن الإدارة سمحت لاحقًا للاعب بالسفر إلى مدينة أنتويرب البلجيكية فإنها تمسكت بالعقوبة في خطوة فسّرها مراقبون على أنها رسالة انضباط حازمة تعكس استياءً داخليًا من تصرفات اللاعب.

اجتماع حاسم 

عاد لوكاكو مؤخرًا إلى إيطاليا حيث عقد اجتماعًا مع المدير الرياضي جيوفاني مانا بحضور وكيل أعماله فيديريكو باستوريلو.

الاجتماع لم يحمل مؤشرات إيجابية بشأن استمراره بل عزز من التكهنات حول قرب رحيله، خاصة أن وكيله بدأ بالفعل التحرك لاستكشاف عروض محتملة في ظل تبقي عام واحد فقط في عقده مع النادي.

موسم مخيب وإصابة مؤثرة

لم يكن هذا التوتر الإداري منفصلًا عن الأداء الفني إذ يعيش لوكاكو واحدًا من أضعف مواسمه في السنوات الأخيرة.

فبعد تعرضه لإصابة عضلية قوية في بداية الموسم غاب عن الملاعب لفترة طويلة ما أفقده الجاهزية البدنية والإيقاع التنافسي، وعند عودته لم يتمكن من استعادة مستواه حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في 7 مباريات دون أن يحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية.

 

غياب التواصل مع الجهاز الفني

يزيد من تعقيد المشهد غياب أي تواصل مباشر بين اللاعب والمدرب أنطونيو كونتي خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس فتورًا في العلاقة الفنية ويضع علامات استفهام حول دور اللاعب في خطط الفريق المستقبلية.

ورغم ذلك، لا يزال لوكاكو يأمل في استعادة جاهزيته البدنية خلال الفترة المقبلة، حيث سيقضي أسبوعين في بلجيكا ضمن برنامج تأهيلي بهدف اللحاق بالمباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

 

رحيل يلوح في الأفق

تشير غالبية التقارير الإيطالية إلى أن استمرار لوكاكو داخل أسوار نابولي أصبح أمرًا مستبعدًا في ظل تراجع مستواه وتوتر علاقته بالإدارة وعدم انسجامه مع المنظومة الفنية الحالية.

ومع اقتراب سوق الانتقالات تبدو كل الخيارات مفتوحة أمام المهاجم البلجيكي الذي يسعى لإعادة إحياء مسيرته في محطة جديدة قد تمنحه فرصة استعادة بريقه الذي افتقده هذا الموسم.

نابولي لوكاكو إدارة نابولي كونتي البلجيكي روميلو لوكاكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

الأهلي

تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو

رابطة الاندية المحترفة

رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

هاني شاكر

مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

بالصور

أهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟
اهمها للرجال.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

الحليب و حرقة المعدة.. علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟
الحليب و حرقة المعدة ..علاج سريع أم سبب خفى لزيادة الحموضة؟

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد