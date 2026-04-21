لوكاكو ونابولي.. من رهان هجومي إلى عبء إداري يفرض الرحيل

تتجه العلاقة بين نابولي ومهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو نحو نقطة اللاعودة في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين عقب فرض عقوبة مالية قاسية على اللاعب بسبب غيابه غير المبرر، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام سيناريو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لما نشرته صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، قررت إدارة نابولي خصم 150 ألف يورو من راتب لوكاكو أي ما يعادل 20% من دخله الشهري بعد تغيبه عن التدريبات لمدة أسبوعين دون الحصول على إذن رسمي من النادي.

ورغم أن الإدارة سمحت لاحقًا للاعب بالسفر إلى مدينة أنتويرب البلجيكية فإنها تمسكت بالعقوبة في خطوة فسّرها مراقبون على أنها رسالة انضباط حازمة تعكس استياءً داخليًا من تصرفات اللاعب.

اجتماع حاسم

عاد لوكاكو مؤخرًا إلى إيطاليا حيث عقد اجتماعًا مع المدير الرياضي جيوفاني مانا بحضور وكيل أعماله فيديريكو باستوريلو.

الاجتماع لم يحمل مؤشرات إيجابية بشأن استمراره بل عزز من التكهنات حول قرب رحيله، خاصة أن وكيله بدأ بالفعل التحرك لاستكشاف عروض محتملة في ظل تبقي عام واحد فقط في عقده مع النادي.

موسم مخيب وإصابة مؤثرة

لم يكن هذا التوتر الإداري منفصلًا عن الأداء الفني إذ يعيش لوكاكو واحدًا من أضعف مواسمه في السنوات الأخيرة.

فبعد تعرضه لإصابة عضلية قوية في بداية الموسم غاب عن الملاعب لفترة طويلة ما أفقده الجاهزية البدنية والإيقاع التنافسي، وعند عودته لم يتمكن من استعادة مستواه حيث اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في 7 مباريات دون أن يحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية.

غياب التواصل مع الجهاز الفني

يزيد من تعقيد المشهد غياب أي تواصل مباشر بين اللاعب والمدرب أنطونيو كونتي خلال الأيام الماضية، وهو ما يعكس فتورًا في العلاقة الفنية ويضع علامات استفهام حول دور اللاعب في خطط الفريق المستقبلية.

ورغم ذلك، لا يزال لوكاكو يأمل في استعادة جاهزيته البدنية خلال الفترة المقبلة، حيث سيقضي أسبوعين في بلجيكا ضمن برنامج تأهيلي بهدف اللحاق بالمباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

رحيل يلوح في الأفق

تشير غالبية التقارير الإيطالية إلى أن استمرار لوكاكو داخل أسوار نابولي أصبح أمرًا مستبعدًا في ظل تراجع مستواه وتوتر علاقته بالإدارة وعدم انسجامه مع المنظومة الفنية الحالية.

ومع اقتراب سوق الانتقالات تبدو كل الخيارات مفتوحة أمام المهاجم البلجيكي الذي يسعى لإعادة إحياء مسيرته في محطة جديدة قد تمنحه فرصة استعادة بريقه الذي افتقده هذا الموسم.