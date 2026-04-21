3560 طن قمح بأسيوط حتى الآن.. التوريد مستمر عبر 28 موقعا حتى 15 أغسطس| تفاصيل

في إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، تواصل محافظة أسيوط تنفيذ خطتها لمتابعة موسم حصاد وتوريد القمح المحلي لعام 2026، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان جودة المحصول وتسهيل عمليات التوريد للمزارعين.

وفي هذا الصدد، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن أعمال حصاد وتوريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 تسير بشكل منتظم، من خلال 28 موقعا تخزينيا متنوعا تشمل الصوامع والشون والهناجر، موزعة على مختلف مراكز المحافظة.

وأوضح أن موسم التوريد مستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مع الالتزام التام بكافة الاشتراطات الفنية التي تضمن الحفاظ على جودة القمح المورد.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغت 3560 طنا، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لعملية الاستلام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار أعمال الحصاد في الأراضي الزراعية بالمحافظة، والتي تقدر مساحتها بنحو 204 آلاف و932 فدانا موزعة على القرى والمراكز المختلفة.

دعم المزارعين وسرعة صرف المستحقات

ودعا محافظ أسيوط جموع المزارعين إلى زيادة كميات القمح الموردة، مؤكدا أن الدولة تحرص على دعمهم من خلال تحديد أسعار عادلة ومجزية للمحصول، بالإضافة إلى سرعة صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.

كما أشار إلى تقديم العديد من التيسيرات التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تعزيز المخزون الاستراتيجي

وأوضح المحافظ أن جهود التوريد الحالية تأتي ضمن خطة الدولة الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

متابعة ميدانية مستمرة

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية التموين بقيادة المهندس خالد محمد، ومديرية الزراعة بقيادة المهندس محمد عبدالرحمن، من خلال تشكيل لجان ميدانية متخصصة لمتابعة عمليات التوريد وضمان انتظامها.

كما أشار إلى استمرار عمل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه المزارعين خلال موسم التوريد.

والجدير بالذكر، أن بذلك تستمر محافظة أسيوط في تنفيذ خطتها بكفاءة لضمان نجاح موسم توريد القمح، مع تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.