زيادة إنتاجية فدان القمح بجنوب سيناء إلى 13 أردب هذا الموسم

انطلق موسم حصاد ودراس القمح بمحافظة جنوب سيناء، وسط فرحة المزارعين بزيادة المحمول مقارنة بالعام الماضي.

وأعرب المزارعين عن سعادتهم بزيادة الإنتاج هذا العام، مشدين بدعم وزارة الزراعة لهم، والمتابعة والدعم المستمر من قبل مديرية الزراعة، مؤكدين أن القوافل الزراعية الإرشادية من المديرية لعبت دور هام في توعيتهم منذ بداية الزراعة، مما كان له أثر كبير في زيادة الانتاجية، خاصة أنهم ليس لديهم الخبرة الكافية في زراعة القمح.

قال المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن محصول القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسعى الدولة في التوسع في زراعته لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لذا تسعى وزارة الزراعة بمد المزارعين بتقاوي القمح الذي تتناسب مع الظروف المناخية، ونسبة ملوحة التربة والمياه، لتحقيق أعلى معدل في الانتاجية، إضافة إلى متابعة المديرية للمزارعين منذ بدء موسم زراعة القمح بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى خلال عملية الحصاد والدراس، لإرشادهم بالطرق والآليات الصحيحة حتى يصل المحصول إلى بر الأمان، وتحقيق أعلى معدل في الإنتاجية.

وبالتالي تحقيق عايد مادي مربح للمزارعين بعد تغطية تكلفة الزراعة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن وزارة الزراعة دعمت المديرية بنحو 835 شيكارة تقاوي قمح سخا 95، وجيزة 175، وجيزة 174، ومصر 4، مؤكدا أن إنتاجية الفدان هذا العام تراوحت بين 11 حتى 13 أرحب.

ولفت إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة قمح بلغت 435 فدان، ومن المقرر أن تصل هذه المساحة خلال الموسم المقبل إلى 1000 فدان، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الخاصة بالتوسع في زراعة القمح مع دعم المزارعين بكافة الإمكانيات لتشجيعهم على زراعته.

وأكد أنه جرى زراعة 8 حقول بتقاوي القمح التي خضعت للدراسة لمعرفة مدى تحملها لنسبة ملوحة التربة والمياه، واختيار أفضلهم لتعميم زراعتها خلال موسم زراعة القمح، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأشاد بدور العاملين في مديرية الزراعة والإدارات الزراعية بمختلف مدن المحافظة، لقيامهم بالدور الإرشادي على أكمل وجه، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان مقارنة بالأعوام الماضية.

وشهد عملية الدراس المهندس أبو القاسم محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندس ثروت منصور، مدير الإدارة الزراعية بطور سيناء. والمهندسة إسراء فتحي، مدير الأراضي والمياه بالمديرية، والمهندس أمجد فادي، مدير إدارة الإرشاد بالمديرية.