رسالة نارية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة.. تعرف عليها

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه مساء اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لملاقاة الأهلي.



وتحدث منصور مع لاعبي الزمالك ، خلال مران الفريق ، حيث طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد لديهم في الفترة المقبلة.



وقال رئيس الزمالك للاعبيه: "استعدوا لمباراة القمة ولا تشغلوا أنفسكم بما يقال في وسائل الإعلام عن موعدها، كونوا جاهزين لها سواء أقيمت السبت أو تم تأجيلها".



واختتم: "عليكم ألا تستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنشروا أي شيء عليها، وكل لاعب له مستحقات متأخرة سيحصل عليها".



الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لملاقاة الأهلي يوم السبت القادم، في مباراة القمة المصرية التي تقام ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.