كيف استقبل الأهلي والزمالك خبر تأجيل القمة.. نكشف التفاصيل

قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقرراً إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يُحدد موعداً جديداً للمباراة في وقت لاحق.





وقال الإعلامي سيف زاهر خلال تصريحاته على برنامج ملعب أون الذي يقدمه على قناة أون سبورت: إنه تحدث إلى مسئول من الأهلي وآخر من الزمالك لمعرفة رد فعلهم على قرار تأجيل المباراة، وتعجب من رد فعلهم.





وأضاف زاهر: "تحدثت إلى مسئول في الأهلي وطلبت منه أن يرصد لي رد فعل الإدارة الفنية ومجلس القلعة الحمراء نحو تأجيل مباراة القمة 119، وكان الرد أن لا توجد أي مشكلة من تأجيل المباراة والأهلي مستعد لأي مباراة في أي وقت.





وعلى الجانب الآخر، تحدث زاهر عن مسؤول الزمالك الذي هاتفه ووجد رد فعله مثل مسئولي الأهلي تمامًا، ولا توجد أي مشكلة من تأجيل المباراة.



