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اقتصاد

الدولار يتراجع.. سعر صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 16 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وتراجع سعر الدولار نحو قرشين ليصل الى 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع ، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.80 جنيه للشراء 17.92 جنيه للبيع متراجعا 6 قروش أيضا، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.44 جنيه للشراء و 20.57 جنيه للبيع مرتفعا 11 قروشا

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.21 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش ، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.93 جنيه للشراء 15.03 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.28 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.
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