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رياضة

طائرة خاصة لنقل منتخب مصر الي جزر القمر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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نور عادل
طلب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، السفر الي جزر القمر بطائرة خاصة، والتي ستكون في اطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

ومن المنتظر ان يواجه منتخب مصر نظيره منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من تصفيات امم افريقيا، على ان يتوجه بعد ذلك لمواجهة جزر القمر يوم 18 من الشهر ذاته.

ومن جانبه وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري على توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر، وذلك بسب ضيق الوقت بين المباراتين وطول رحلة السفر في حالة الطيران العادي.
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