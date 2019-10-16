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أخبار العالم

وزير خارجية تركيا يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
وزير الخارجية التركية
وزير الخارجية التركية
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رويترز
ذكرت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود جاويش أوغلو سيجتمع اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في أنقرة، بينما تواصل تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

ويزور أوبراين أنقرة ضمن وفد يرأسه مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو، وسيجري الوفد محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن العملية التركية في سوريا.

تأتي ذلك ضمن المحاولات الأمريكية لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.
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