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أخبار العالم

بسبب خطبة الجمعة.. اعتقال خطيب المسجد الأقصى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
اعتقال خطيب المسجد
اعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك
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سمر صالح
اعتقلت قوات الاحتلال،اليوم الاربعاء، الشيخ اسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى، خلال مروره عبر حاجز قلنديا العسكري.

وعلمت وكالة معا ان قوات الاحتلال اوقفت الشيخ نواهضة عند حاجز قلنديا العسكري ونقلته للتحقيق في شرطة المسكوبية بالقدس الشرقية.

وأفادت مصادر من الاوقاف أن الاعتقال على خلفية خطب الجمعة في المسجد الاقصى.
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