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توك شو

بتكلفة تتخطى مليار جنيه.. نتائج مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:27 م
صدى البلد
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آيات أحمد
كشف الدكتور محمد محمود زكى، مدير مشروع قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن عدد الحالات التي تم توقيع الكشف عليهم وإتمام العمليات الجراحية، لافتًا إلى أنه تم إجراء 256 ألف عملية، منها 113 ألف عملية قسطرة قلبية، و1240 عملية قلب مفتوح.

وأوضح الدكتور محمد محمود زكى، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأربعاء، أنه تم إجراء 68 ألف جراحة رمد، و11850 جراحة عظام ومفاصل، و1780 زراعة قوقعة، و251 زراعة كبد، وذلك منذ بداية المبادرة يوم 5 يوليو 2017م وحتى الآن.

وقال إن عدد المستشفيات الجامعية المشاركة فى المبادرة 60 مستشفى، منها جراحات القلب المفتوح والقسطرة القلبية وزراعة الكبد والكلى، وجراحات الأورام، وزراعة قوقعة الأذن هى التي لهم الأولوية فى العمليات.

وأضاف أن العمليات كلها تتم بالمجان، موضحا أن تكلفة المبادرة تتخطى المليار جنيه.
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