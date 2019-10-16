كله مستخبي.. خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

وعدتونا بدوري منتظم بدون تأجيل وهمتونا بدوري بدون ترقيع .. دلوقتي مش شايف حد منكم كله مستخبي وراء شماعه الأمن .. — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) October 16, 2019

هاجم المحلل الكروي خالد بيومي، اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك.وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" وعدتونا بدوري منتظم بدون تأجيل وهمتونا بدوري بدون ترقيع .. دلوقتي مش شايف حد منكم كله مستخبي وراء شماعة الأمن ..".واصدر اتحاد الكرة امس قرار بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر ان تقام يوم السبت المقبل بالجولة الرابعة الي اجل غير مسمى.كما قرر أن يتم خوض مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل بدلًا من مواجهة الزمالك والأهلي.