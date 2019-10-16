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حوادث

اعترف بـ 3 وقائع.. ضبط لص سرقة المساكن بمصر الجديدة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:34 م
المضبوطات
المضبوطات
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة المساكن بمنطقة مصرالجديدة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة مسكن" وراء إرتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده ، أسفرت إحداها عن ضبطه .

وإعترف بإرتكاب عدد "3" حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب كما تم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات نشاطه الإجرامى.. وبإستدعاء المجنى عليهم فى الوقائع المنوه عنها ، تعرفوا على المضبوطات تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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