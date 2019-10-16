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رياضة

قبل مواجهة محمد صلاح.. مصائب مانشستر يونايتد لا تأتي فرادى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:52 م
صدى البلد
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نور عادل
تلقى نادي مانشستر يونايتد نبأ صادم قبل مواجهة منافسه فريق ليفربول في ديربي إنجلترا الأحد المقبل في إطار الأسبوع التاسع من عمر الدوري الإنجليزي.

وتأكد نادي مانشستر يونايتد من غياب حارسه ديفيد دي خيا، وذلك للإصابة في مباراته مع منتخب إسبانيا.

وانضم دي خيا إلى قائمة مصائب نزلت فوق رأس مدرب فريق مانشستر يونايتد حيث وصل عدد المصابين في مانشستر يونايتد الي 8 لاعبين وهم :( دي خيا - بوجبا - مارسيال - ارون وان بيساكا - شاو - جونز - بايلي - فوسو منساه).

وعلى الجانب الآخر بات المحترف الدولي المصري محمد صلاح مستعد لخوض تلك المباراة وقيادة هجوم ليفربول في ديربي إنجلترا.
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