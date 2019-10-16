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أخبار العالم

وزير الخارجية السوري: سنتصدى لعدوان أردوغان بكل الوسائل الممكنة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:10 م
وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
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شيماء مصطفى
استقبل وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، صباح اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون والوفد المرافق له.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور والذي سيعقد في نهاية أكتوبر الجاري في جنيف، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح عمل اللجنة وتجاوز أي معوقات محتملة أمامها.

وعن العدوان التركي في شمال سوريا، أكد المعلم، استمرار سوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقوات التركية التي اعتدت على سيادتها واستقلالها، مشيرا إلى أن حماية الشعب السوري هي مهمة الدولة السورية والجيش السوري فقط.

وأوضح أن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في الأراضي السورية وهذا السلوك لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، لافتا إلى أن ذلك السلوك يهدد جديا عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي ويطيل من عمر الأزمة في سوريا.

وشدد "المعلم" على سيادة وسلامة ووحدة أراضي سوريا، وإصرار دمشق على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة.

من جهته، عرض المبعوث الخاص إلى سوريا نتائج لقاءاته واتصالاته التي أجراها خلال الفترة الماضية بشأن سوريا وعمل لجنة مناقشة الدستور، معربا عن استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.

كما عبر بيدرسون عن قلق الأمم المتحدة والأمين العام بشأن التطورات الأخيرة والخطيرة في شمال شرق سوريا، داعيا تركيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية والابتعاد عن الأفعال التي تعرض المدنيين للخطر وتقوض سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية على كل أراضيها.
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