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محافظات

من 75 إلى 90 جنيها .. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدي في المنيا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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ايمن رياض
انطلقت فعاليات مبادرة "توحيد سعر بيع اللحوم" وذلك بالتنسيق مع محلات الجزارة وتحت اشراف ادارة التموين والطب البيطرى بأبو قرقاص جنوب المنيا ليتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى بين 75 إلى 90 جنيها وذلك فى إطار المساهمة فى توفير السلع الغذائية الاساسية بأسعار مناسبة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأعلن العقيد محمد صلاح رئيس المركز، عن انطلاق فعاليات مبادرة "توحيد سعر بيع اللحوم" وذلك بالتنسيق مع محلات الجزارة ليتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى بين 75 إلى 90 جنيها.

وأشار إلى أن فعاليات المبادرة تشمل أيضا تنظيم قوافل طبية تستهدف توقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، وتسليم مساعدات مالية، لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

وأضاف رئيس المركز أن الفعاليات تضمنت أعمال نظافة ودهانات بلدورات وتمهيد للطرق بالقرية وتركيب كشافات إنارة بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية، وتنظم عدد من العروض المسرحية بالتعاون مع قصر الثقافة، وتنفيذ ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية للتربية والتعليم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

من جانبه قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها فى تنفيذ فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" والذى تم اطلاقه فى نسخته الثانية بـ44 قرية من الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية حيث استهدف البرنامج الأسبوع الجاري قرية ريحانة بمركز ابوقرقاص.

أكد المحافظ أن الهدف من أنشطة لجنة تعزيز المواطنة نشر الوعي الثقافي الذي يعد ركيزة فى بناء الانسان وتنمية المجتمع وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة فى الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة فى إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتى قوامها الأساسى بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية.

يذكر أن برنامج تعزيز المواطنة يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومى للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجًا بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.
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