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اقتصاد

المدير الإقليمي لماستر كارد: فرص واعدة للتوسع التكنولوجي في ‏مصر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:37 م
صدى البلد
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سعيد العربي - آية الجارحي
أكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماستر كارد، أن هناك فرصا واعدة للتوسع التكنولوجي في ‏مصر، خاصة أن لدينا طاقة بشرية هائلة يمكن الاعتماد عليها بعد تدريبها وتنميتها‎.‎‏ ‏

وتابع "الجبالي" جلسة بعنوان "الاستثمار في التكنولوجيا" بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية أن "ماستر كارد" تمثل واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع البنوك، وهى ‏أيضا من أكبر الشركات، التي تعتمد على التكنولوجيا المتخصصة في الاتصالات والدفع، مضيفًا ‏أن حجم الاستثمارات في مصر بلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال التعاون مع عدد من ‏المؤسسات الحكومية والبنوك الوطنية والخاصة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات مثل إطلاق ‏أول سوق رقمي ما يسمح بإجراء المعاملات الشرائية من خلال الانترنت لخلق قاعدة معلومات ‏لدعم التنمية الاقتصادية.

وذكر أن الأمر نفسه سيشمل المزارعين؛ لتسهيل تقديم كل خدماتهم ‏سواء بالقطاع التجاري أو المالي، موضحًا أن تلك المبادرات تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد ‏الورقي ضمن سياسة الدولة المالية‎.‎
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