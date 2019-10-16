المدير الإقليمي لماستر كارد: فرص واعدة للتوسع التكنولوجي في ‏مصر

أكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ماستر كارد، أن هناك فرصا واعدة للتوسع التكنولوجي في مصر، خاصة أن لدينا طاقة بشرية هائلة يمكن الاعتماد عليها بعد تدريبها وتنميتها.
وتابع "الجبالي" جلسة بعنوان "الاستثمار في التكنولوجيا" بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية أن "ماستر كارد" تمثل واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع البنوك، وهى أيضا من أكبر الشركات، التي تعتمد على التكنولوجيا المتخصصة في الاتصالات والدفع، مضيفًا أن حجم الاستثمارات في مصر بلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والبنوك الوطنية والخاصة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات مثل إطلاق أول سوق رقمي ما يسمح بإجراء المعاملات الشرائية من خلال الانترنت لخلق قاعدة معلومات لدعم التنمية الاقتصادية.
وذكر أن الأمر نفسه سيشمل المزارعين؛ لتسهيل تقديم كل خدماتهم سواء بالقطاع التجاري أو المالي، موضحًا أن تلك المبادرات تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد الورقي ضمن سياسة الدولة المالية.
وتابع "الجبالي" جلسة بعنوان "الاستثمار في التكنولوجيا" بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية أن "ماستر كارد" تمثل واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع البنوك، وهى أيضا من أكبر الشركات، التي تعتمد على التكنولوجيا المتخصصة في الاتصالات والدفع، مضيفًا أن حجم الاستثمارات في مصر بلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والبنوك الوطنية والخاصة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات مثل إطلاق أول سوق رقمي ما يسمح بإجراء المعاملات الشرائية من خلال الانترنت لخلق قاعدة معلومات لدعم التنمية الاقتصادية.
وذكر أن الأمر نفسه سيشمل المزارعين؛ لتسهيل تقديم كل خدماتهم سواء بالقطاع التجاري أو المالي، موضحًا أن تلك المبادرات تهدف الى تقليل الاعتماد على النقد الورقي ضمن سياسة الدولة المالية.