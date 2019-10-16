مجد القاسم يقدم أحدث أغانيه في مهرجان اليوم الدولي..غدًا

يحيي المطرب السوري مجد القاسم حفلا غنائيا في مهرجان " اليوم الدولي " فى دورته الأولى والذي يرأسه خالد فؤاد والمقرر اقامته غدًا بدار الأوبرا المصرية .



ويتضمن المهرجان عدة مفاجآت ومنها تكريم نجوم دراما رمضان والأعمال السينمائية وأبطال حرب أكتوبر وغيرها .





يشار الى أن مهرجان "اليوم الدولي" يتضمن حضور وتكريم كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنان القدير عزت العلايلي, سمير صبري , سماح أنور, لطفي لبيب, محمد عبد الرحمن, المطرب مجد القاسم, داليا مصطفي , ,علاء مرسي ,أمل رزق, إيناس النجار, مروة اللبنانية, عمرو رمزي, عمرو عبد العزيز, سوار النجار , شريهان ابو كيله, مصمم الأزياء عماد النمر, الإعلامي ممدوح الشناوي , الشاعر جمال بخيت, الدكتور عادل حسني , الموسيقار هاني مهنا , الفنان العربي باسم القهار, ناصر ابو لافي, محمد جمال, شنوده عبد الملاك , سالي أحمد ,مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع, رئيس جمعية الفيلم ومخرج الأفلام الوثائقية علي الغزولي , وغيرهم من النجوم بالإضافة لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر.



أكدت دعاء نصر نائب رئيس المهرجان بأن مهرجان "اليوم الدولي" سيقدم تكريما مناسبا للمطرب مجد القاسم بصورة تليق بمكانته الفنية على ما بذله من عطاء فني مرموق ومازال في قلوب الجماهير.



جدير بالذكر بأن المطرب مجد القاسم سيقدم مجموعة من أغانيه الوطنية وغيرها ومن ضمنها مصر العظيمة, من هنا بدأ الهوا , غمض عنيك, قالوا البعيد عن القلب, لعبتك وآخرين .