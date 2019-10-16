توعية 263 ألف سيدة وفتاة.. قومي المرأة في الشرقية يختتم فعاليات طرق الأبواب

اختتم المجلس القومي للمرأة بالشرقية، اليوم، فعاليات المرحلة الثانية، من حملة طرق الأبواب، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية.



يأتى ذلك تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ، وتحمل شعار "بلدي أمانه" على مدار أربعة أيام متتالية بدأت من 13 أكتوبر واختتمت اليوم.



وقالت الدكتورة " عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية، أن هدف الحملة هو توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.



وتابعت " مقررة فرع الشرقية" أنه نجحت الحملة في اليوم الختامي بالوصول إلى 263022 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى ومراكز المحافظة، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع و محامي مكتب الشكاوى.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 22 قافلة طبية وكان إجمالي المستهدفين من القواقل 6100 سيدة وذلك على هامش الحملة في القرى التي جابها أعضاء الفرع والرائدات.



جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، وتمكنت الحملة من الوصول إلي 107 قرية بمحافظة الشرقية، وقد لقيت الحملة استحسان السيدات بالقرى والنجوع في الوصول إليهم والحديث معهم وتبين وعيهم بالمخاطر التي تتعرض لها البلاد وحرصهم على دعم دولتهم والجيش المصري بكل قوة.