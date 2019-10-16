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أخبار العالم

الجيش التركى يبدأ في استخدام أسلحة محرمة دولية في سوريا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام كردية نقلا عن مصادر ميدانية أن الجيش التركي بدأ فى استخدام أسلحة محرمة دوليا خلال المعارك المحتدمة داخل مدينة رأس العين.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعدما عجز الأتراك والفصائل الإرهابية الموالية لهم عن اقتحام المدينة إثر مقاومة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكرت قناة سكاي نيوز أن حرائق اندلعت في مدينة رأس العين السورية جراء القصف التركي.

وتشهد رأس العين حرب شوارع بين فصائل سورية مسلحة مدعومة من الجيش التركي ومقاتلي قسد كما اندلعت اشتباكات بين فصائل سورية مسلحة مدعومة بقوات تركية مع الجيش السوري في محيط مدينة منبج.





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