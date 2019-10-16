ماني يكشف كواليس أول لقاء مع محمد صلاح عقب أزمة مباراة بيرنلي .. تفاصيل

تحدث ساديو ماني جناح ليفربول الانجليزي، عن الخلاف الذي حدث مع زميله المصري محمد صلاح في بداية الموسم الحالي أمام بيرنلي، وكيف تمت تصفية الأجواء.



وقال ماني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ليفربول ايكو" الانجليزية: "لقد كان سوء تفاهم، أنا فقط أرغب في مساعدة الفريق."



وانفعل ساديو ماني على محمد صلاح خلال المباراة التي جمعت ليفربول ببيرنلي بسبب عدم تمرير الكرة له في مواجهة المرمى، وهو ما تسبب في ردود أفعال واسعة بوسائل الإعلام عن هذا الأمر.



وتابع: "أنت تنظر إلى فريق مثل مانشستر سيتي، أحيانًا يسجلون 5 أو 6 أهداف، إذا كانت هناك إمكانية لقتل المباراة بأقصى سرعة ممكنة فيجب أن يكون ذلك دائمًا من خلال تسجيل أكبر عدد من الأهداف، أعتقد أن هذا أمر هام، وأنا أيضًا كنت محبطًا بعض الشيء."



وأضاف: "لقد تحدثنا فقط، وكل شيء عاد مثل السابق، لقد تحدثنا فيما بيننا وبعد ذلك طلبني المدير الفني لمكتبه، وتحدثنا، فقلت له أن الأمر انتهى تمامًا وكان في غاية السعادة."



وأوضح ماني رد فعل محمد صلاح على تلك الواقعة: "لقد قال لي، ساديو لماذا أنت غاضب؟ فقلت له كان عليك أن تمنحني الكرة، لكنه رد قائلًا أنا لم أراك، أنت تعلم أنني لا أحمل مشاعر سيئة تجاهك."



وواصل حديثه: "أنا أعلم ذلك، لكن رد فعله كان مفاجئ بالنسبة لي، نحن دائمًا بجانب بعضنا البعض، هو رقم 11 وأنا 10، نتبادل الرسائل في بعض الأوقات، ونتحدث أيضًا عبر الهاتف، لكن لا يوجد مشكلة بيننا."



واختتم بالحديث عما قام به جيني فينالدوم من أجل تلطيف الأجواء: "فينالدوم شخص يحب مداعبة الأخرين، انتظر حتى حضر الجميع، وأتى إلي وسأل بصوت عال، محمد صلاح، لماذا حاول ماني ضربك؟ وضحك الفريق بالكامل."