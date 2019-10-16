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أخبار العالم

واشنطن: أبلغنا أنقرة أن العملية العسكرية في سوريا غير مقبولة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:45 م
السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أن بلادها أبلغت تركيا بأن العملية العسكرية التي تشنها قوات الأخيرة شمال سوريا "غير مقبولة".

وأضافت كرتفت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العملية العسكرية التركية، "ننظر في فرض عقوبات إضافية على تركيا".

وتابعت كرافت "ندعو أنقرة لوقف حملتها في شمال سوريا".

وكانت الولايات المتحدة أبرز الداعمين لقوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والتي قاتلت تنظيم داعش ونجحت في استعادة الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا، كما أنها تعتقل الآن نحو 12 ألفا من عناصر داعش وعائلاتهم.

وكان ذلك قبل أن تشن تركيا هجومها في المنطقة، في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
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