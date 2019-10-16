اقبال كثيف علي جناح تاون جاس خلال فعاليات موك 2019

شهد جناح الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس خلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط موك 2019 حضور مكثف من قيادات ورموز قطاع البترول .



حيث استقبل جناح الشركة بالمعرض المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس عابدعز الرجال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ، واللواء مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة البترول ، وعمرو الشربيني مساعد رئيس هيئة البترول للأمن ، و هشام لطفي وكيل الوزارة للشئون القانونية، وطارق القلاوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.



كما زار جناح الشركة بالمعرض المهندس محمد شيمي رئيس شركة صان مصر ، والمهندس جمال قراعيش رئيس شركة ميدور ، المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو ، والمهندس وائل جويد رئيس غاز مصر ، والمهندس محمد حافظ قنديل رئيس غاز القاهرة ، والمهندس حاتم عبد الغني رئيس غاز الاقاليم ريجاس والمهندس أحمد قديرة رئيس صيانكو ، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس غاز تك ، المهندس محمود عبد الحميد رئيس عش الملاحة ، المهندس فؤاد رشاد رئيس فجر الأردنية والمهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق للعمليات ، والنائب البرلماني ومساعد رئيس جاسكو للشئون الإدارية عصام عبد الله، وكان في استقبال الحضور السيد المهندس ياسر بهنس رئيس الشركة المهندس محمد فتحي مساعد رئيس الشركة للمشروعات الصناعية والمهندس شريف صبحي مساعد رئيس الشركة للتخطيط والمتابعة والمهندس عليوة سند مساعد رئيس الشركة للعمليات والاستاذ عبد المعز عبد الغني مساعد الشركة للعلاقات العامة والإعلام وفريق العمل بالعلاقات العامة المهندس كريم عبد السلام ، والأستاذ حاتم عفيفي والأستاذة منه الله خالد



واستخدمت تاون جاس كأول شركة بقطاع البترول المصري تكنولوجيا "الهولوجرام" لعرض إنجازتها في مجال الغاز الطبيعي، وهي تقنية ثلاثية الأبعاد تم تصميمها بورش الشركة على شكل "مروحة " والتي لاقت استحسان شديد من الحضور ، و استعرض السيد رئيس الشركة نشاط تاون جاس خلال 18 عامًا منذ تأسيسها في 2001 حيث استطاعت توصيل الغاز الطبيعي لنحو 4 ملايين عميل منزلي 9162 كيلو مترًا من الشبكات الرئيسية والفرعية و515 كيلو متر من خطوط الصلب ،106 محطة تخفيض ضغط ، 8676 منظمًا للغاز، 4201 مخبزًا متنوع ، 500 قمينة طوب وعميل صناعي 27476 عميل تجاري، 4 مصانع أسمنت، 6 محطات كهرباء، 83 محطة تموين سيارات.

وأضاف أن خطة الشركة خلال 2019 تستهدف توصيل الغاز الطبيعي ل300 ألف عميل منزلي واستطاعت تاون جاس خلال التسعة أشهر الأولى تحويل 212 ألف و255 عميلًا منزليًا ، بنسبة تنفيذ 99% من خطة تلك الفترة، للعمل بالغاز الطبيعي بالخمس محافظات حيث تم تحويل 60ألف و80عميلًا بالقاهرة بنسبة تنفيذ 111% والجيزة 38 ألف و621 عميلًا بنسبة 77% ، والأسكندرية 94 ألف و424 عميلًا بنسبة 100% بورسعيد 6 آلآف و574 عميلًا بنسبة 91% والإسماعيلة 11 ألف و831 عميلًا بنسبة تنفيذ147%.

