على طريقة سيد عبد الحفيظ.. ميسي: أبطال أوروبا مميزة لكن الدوري أهم

"صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، أن دوري أبطال أوروبا بطولة مميزة، لكن الدوري الإسباني والفوز به أهم بكثير.



وأضاف ميسي خلال تصريحاته عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، أن هذا الأمر ما يجعله يشعر بالرضا في الجولات الأخيرة من دوري الأبطال والكأس.



جدير بالذكر أن ليونيل ميسي هو أكثر لاعب تسجيلا في الدوريات الخمس الأكبر في العالم، وبهذا يعتبر حقق هذه الجائزة 6 مرات في تاريخه.



