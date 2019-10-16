تأكد من صلاحية الجواز قبل السفر.. الخارجية تحذر المصريين المسافرين للخارج من إجراء صادم

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بأنه لوحظ رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين بالدخول لدى وصولهم من موانئ الوصول ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن أو الدول القادمين منها نظرًا لأن صلاحية جوازات سفرهم تقل عن ستة أشهر.



وأوضح سلطات تلك الدول ترجع ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالإتحاد الدولى للنقل الجوى "الإياتا" والتي تقضي بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.



وأهاب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج المواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج بضرورة الالتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن 6 أشهر، لاسيما أن أغلبية الدول تلتزم بعدم منح تأشيرات الدخول على الجوازات التي تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر.



وأضاف أن الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها بدون تأشيرة دخول مسبقة تتمسك بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانئ الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن ستة أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول.