حكم الشرع في رجل واقع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام شهرين.. فيديو

ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم الشرع في رجل واقع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام شهرين متتاليين.



وأجاب أمين الفتوى ، عبر فيديو على الفيسبوك: عليه أن يطعم ستين مسكينًا ويصوم يوم قضاء وزوجته يوم قضاء أيضًا.



وأجاب الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونها( عجوز يجهدها الصوم فهل يجوز لها الإفطار؟).



واوضح فخر: لو كان الصيام يجهدها كثيرًا وسبب لها تعب ومشاكل صحية ففى هذه الحالة لا مانع من أن تفطر حفاظًا على صحتها إذا كانت لا تستطيع الصيام، أما إذا كانت تستطيع الصيام فعليها الصوم .



وأشار الى أن الأولى إذا كانت لا تستطيع الصوم فالذى يحدد هذا الأمر هو الطبيب، وهو الذى يقرر إذا كان الصوم يجهدها أم لا، والله عز وجل يكون معها فى صيامها.



هل يجوز إخراج كفارة لمن أفطر في رمضان أم يجب عليه الصوم



قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.



وأجاب "عبد السميع" عن سؤال (والدى أفطر فى رمضان لظروف مرضه فهل يجوز إخراج كفارة أم يجب الصيام؟)، أنه لو كان والدك على قيد الحياة ويستطيع أن يصوم فعليه صوم هذه الأيام، أما إن كان مريض مرض مزمن أو كان لا يستطيع الصوم أو توفاه الله ففى هذه الحالة عليه أن يطعم مسكين عن كل يوم.



وأشار الى أنه إما أن يخرج وجبة عن كل يوم او ان يخرج قيمتها وكذلك يجوز إخراج فلوس نقديه فيجوز ولا حرج فى ذلك وهذا ما عليه الفتوى.

