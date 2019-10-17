قبل زيارة وزير التعليم العالي.. تعرف على كليات جامعة الدلتا

تعد جامعة الدلتا التكنولوجية واحدة من ثلات جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة في مصر، بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والعالمي، وإحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر، وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.



يوجد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وافتتحت وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام.



وفي ذلك السياق تعقد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة للمرة الأولى والجامعة ، مؤتمرها العلمي البحثي الدولي، تحت عنوان "حياة صحية.. بيئة آمنة"، يومي السبت والأحد، 19 و20 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس الأمناء والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، وبحضور الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة أميرة التهامي، رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات.



وقالت الدكتورة هالة قاسم، رئيس المؤتمر وعميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا، إن عدد الورقات البحثية المقدمة للمؤتمر تخطت 73 ورقة بحثية، بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية.



وأشارت إلى تخصيص جلسة نقاش خاصة للطلاب لعرض أبرز الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، والرد على الاستفسارات.



وأضافت أنه سيتم مناقشة احدث ماتوصل له العلم في مجال العلاج الطبيعي بمشاركة اكثر من 25 خبير اجنبي لنقل الخبرات، بالإضافة إلى عرض ماتحقق خلال الفترة الماضية من تطور في كلية العلاج الطبيعي والتجهيزات المعملية التي تخدم وتشجع البحث العلمي.



وتقدم جامعة الدلتا التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".



وتمتلك الجامعة مبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تضم أقسامًا في تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس والأوتوترونكس، وتم تجهيزها وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، حيث يتم تشغيل بعض الآلات، من خلال لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، كما يوجد وددائرة كهربائية الخاصة بالسيارات والجرار الزراعي، ونموذج تعليمي لمحرك بنزين



ومن جانبه كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من د. علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول قيام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، بأول زيارة علمية مكونة من عدد من طلاب قسم الأوتوترونكس وبصحبة الدكتور/محمود سالم عميد الكلية وأعضاء من رعاية الطلاب والإعلام بالكلية، لمقر الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم "بيدو" في مدينة السادس من أكتوبر.



بدأت الزيارة بندوة تعريفية عن الشركة وأهمية التعليم التكنولوجي ودوره في المستقبل، قام الوفد بعد ذلك بجولة داخل الشركة والتعرف على اقسامها المختلفة، ومنها: قسم تجميع المعادن، قسم الطباعة، صالة الدهان، جهاز الليزر، مكاتب تجميع الآلات، قسم تنمية المهارات والاختراعات وورشة الالكترونيات، وتم إجراء مناقشة بين الطلاب والمسئولين داخل الشركة عما يدور داخلها وأهمية الخريج التكنولوجي ومجالات عمله داخل هذه الشركة وخاصة في مجال التشغيل والصيانة.



ووافقت الشركة على تدريب بعض الطلاب لديها خلال الإجازة الصيفية، طبقًا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الكلية، وطبقًا للخطة الدراسية الخاصة بأقسام الكلية.



ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة للقيام بمثل هذه الزيارات التي تعد حافزا لهم للتعليم والتدريب والتأهيل المباشر للعمل في مثل هذه الشركات التي تعمل في مجال تصميم وتنفيذ وصناعة الانظمة التعليمية وخاصة في مجالات التعليم الفني.