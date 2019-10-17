Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة نيرمين الفقى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.

أطلت نيرمين فى الصورة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت سالوبيت جينز أنيقا، ونسقت معه سترة قطنية باللون الكحلى، ونالت إطلالة نيرمين الفقى على انستجرام إعجاب جمهورها و متابعيها.

وأعتمدت نيرمين الفقى فى الصورة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، فيما لم تعتمد على استخدام مساحيق التجميل مما كشف عن جمال بشرتها و ملامحها، وسيطرت البساطة على إطلالة نيرمين الفقى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأكمام مكشوفة .. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ هوت شورت وخلخال.. منة فضالى تظهر بـ إطلالة مثيرة فى فرنسا

بإطلالة كاجوال.. كارمن سليمان تستعرض أناقتها فى حفل غنائى

بإطلالة أنيقة.. بوسي تتألق في شوارع لندن

شعر انسيابي وملابس ناعمة .. شاهد أحدث إطلالة لـ نانسي عجرم

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

كان قلبي حاسس.. ريهام سعيد : في بني آدمين الحيوانات أحسن منهم

أول تحرك من الخطيب بعد تأجيل القمة 119 بين الأهلي والزمالك

أحمد شوبير يعلن موعد مباراة القمة الجديد

يطالب بهذا الأمر ..تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على تأجيل مباراة القمة

قرأت لها قرآن.. تفاصيل لقاء هيفاء وهبي وشقيقتها رولا يموت فى المستشفى

التعليم: الالتهاب السحائي لم ينتشر بمدارسنا وإجراءات لحماية الطلاب من الأمراض المعدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد

شاهد تويوتا ياريس 2020 بعد الإعلان عنها رسميًا.. صور

من الأجمل .. تحدى فى مقاييس الجمال بين بيلا حديد وشقيقتها جيجى