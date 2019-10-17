بدون ماكياج وبـ سالوبيت جينز .. نيرمين الفقي فى إطلالة جديدة | شاهد

شاركت الفنانة نيرمين الفقى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.



أطلت نيرمين فى الصورة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت سالوبيت جينز أنيقا، ونسقت معه سترة قطنية باللون الكحلى، ونالت إطلالة نيرمين الفقى على انستجرام إعجاب جمهورها و متابعيها.



وأعتمدت نيرمين الفقى فى الصورة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، فيما لم تعتمد على استخدام مساحيق التجميل مما كشف عن جمال بشرتها و ملامحها، وسيطرت البساطة على إطلالة نيرمين الفقى.

