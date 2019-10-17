توزيع الدفعة الثانية من مشروعات وفد بورسعيد مع المرأة المعيلة

بدأت لجنة الوفد العامة ببورسعيد، برئاسة محمد ناجى تسليم الدفعة الثانية من مشروعات المشاركات المجتمعية بعد زيادة الإقبال على الدفعة الأولى والانتهاء منها بنجاح.



ولاقت الدفعة الثانية إقبالًا شديدًا من سيدات بورسعيد ما دفع اللجنة لفتح المجال لدفعة ثالثة لتوزيعها على السيدات المعيلات السيدات اللاتى توافدن على مقر اللجنة وهو ما يؤكد مصداقية الوفد والتفاعل مع المواطن المصرى وتخفيف المعاناة عنه.



وقامت مريم رجب، نائب رئيس لجنة بورسعيد، وأيمن فتحى السكرتير العام المساعد، وعواطف فاروق رئيس لجنة المرأة، وقبطان محمد أبو حشيش، رئيس لجنه النقل والمواصلات للوفد ببورسعيد، وعدد من أعضاء الحزب بلجان الشباب والمرأة بتوزيع المشروعات على المرأة المعيلة.



ووزعوا المشاركات بالمبادرة منها ماكينات الخياطة وبطاريات الأرانب وهدايا عينية للأسر الفقيرة.



وسوف تستقبل لجنة المرأة طلبات الإلتحاق بالمرحلة الأولي لمشروع "ست الستات" لعدد من الورش فى الصناعات الحرفية واليدوية، أهمها ورشة تصنيع الحلي وورشة إعادة تدوير الملابس لخروج مشروعات متناهية الصغر لتوفير حد الاكتفاء للمرأة المعيلة على أن يقوم حزب الوفد ببورسعيد بالمساعدة في التسويق للمنتجات التى تنتجها الورش بالتعاون مع المرأة الوفدية .