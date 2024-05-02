طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة عبد القادر

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتعرض عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري.