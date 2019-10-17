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أخبار العالم

إسقاط طائرة تركية مسيرة في سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:57 ص
إسقاط طائرة تركية
إسقاط طائرة تركية مسيرة في سوريا
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم، الخميس، بأن الجيش العربي السوري أسقط طائرة مسيرة تركية في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر، بمحافظة الحسكة، شمال شرق البلاد.

وكان الجيش السوري دخل، أمس الأربعاء، مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، وذلك لمواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأحد، اتفاقا مع دمشق ينص على انتشار القوات السورية على طول الحدود مع تركيا، لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية في تصديها للهجوم التركي.

وسيطرت القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، على قاعدة انسحب منها الجنود الأميركيون قرب كوباني.
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