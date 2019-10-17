طريقة جديدة لعمل مكعبات السمك بالكاري والسبانخ

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل السمك بشكل جديد وهى عبارة عن مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ بمذاق لا يقاوم وشكل شهي .





مقادير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :



فيليه سمك

بصل

زيت

جزر

لبن

جوز هند

ملح

فلفل أسود

كاري

سبانخ

كزبرة خضراء

دقيق



طريقة تحضير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :



* تتبل قطع السمك بالثوم المفروم والكاري والكزبرة الخضراء المفرومة



* توضع قطع السمك في الدقيق



* تقلى في زيت غزير ساخن



* يجرش الجزر مع البصل والثوم ويوضع الخليط في طاسة بها زيت



* يضاف الكاري ولبن جوز الهند والسبانخ المفرومة



* تقدم مع السمك المقلي