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مرأة

طريقة جديدة لعمل مكعبات السمك بالكاري والسبانخ

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:16 م
سمك
سمك
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل السمك بشكل جديد وهى عبارة عن مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ بمذاق لا يقاوم وشكل شهي .


مقادير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :

فيليه سمك
بصل
زيت
جزر
لبن
جوز هند
ملح
فلفل أسود
كاري
سبانخ
كزبرة خضراء
دقيق

طريقة تحضير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :

* تتبل قطع السمك بالثوم المفروم والكاري والكزبرة الخضراء المفرومة

* توضع قطع السمك في الدقيق

* تقلى في زيت غزير ساخن

* يجرش الجزر مع البصل والثوم ويوضع الخليط في طاسة بها زيت

* يضاف الكاري ولبن جوز الهند والسبانخ المفرومة

* تقدم مع السمك المقلي
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