طريقة جديدة لعمل مكعبات السمك بالكاري والسبانخ

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل السمك بشكل جديد وهى عبارة عن مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ بمذاق لا يقاوم وشكل شهي .
مقادير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :
فيليه سمك
بصل
زيت
جزر
لبن
جوز هند
ملح
فلفل أسود
كاري
سبانخ
كزبرة خضراء
دقيق
طريقة تحضير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :
* تتبل قطع السمك بالثوم المفروم والكاري والكزبرة الخضراء المفرومة
* توضع قطع السمك في الدقيق
* تقلى في زيت غزير ساخن
* يجرش الجزر مع البصل والثوم ويوضع الخليط في طاسة بها زيت
* يضاف الكاري ولبن جوز الهند والسبانخ المفرومة
* تقدم مع السمك المقلي
مقادير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :
فيليه سمك
بصل
زيت
جزر
لبن
جوز هند
ملح
فلفل أسود
كاري
سبانخ
كزبرة خضراء
دقيق
طريقة تحضير مكعبات السمك بصوص الكاري والسبانخ :
* تتبل قطع السمك بالثوم المفروم والكاري والكزبرة الخضراء المفرومة
* توضع قطع السمك في الدقيق
* تقلى في زيت غزير ساخن
* يجرش الجزر مع البصل والثوم ويوضع الخليط في طاسة بها زيت
* يضاف الكاري ولبن جوز الهند والسبانخ المفرومة
* تقدم مع السمك المقلي