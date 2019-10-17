صحة دمياط للمواطنين: لا وجود للالتهاب السحائي في المحافظة

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، خلو المحافظة تماما من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي، مؤكدة اتخاذها كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء في حاله انتشاره او تعرض احد لاصابة.



وبحسب بيان، جاء اعلان مديرية الصحة بعد انتشار شائعات على مدار الساعات الماضيه حول وجود اصابات بمرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بدمياط والتحذير من ذهاب الطلاب للمدارس والاختلاط وانتشار المرض خاصة في مراحل رياض الاطفال والابتدائي مما اثار حاله من الخوف من قبل اولياء الامور على أبنائهم من الاصابه بالمرض.



من جانبه اكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط ان مديرية الصحة، استعدت لمواجهة للالتهاب السحائى، وتم تكليف كافة المستشفيات بالاستعداد لمواجهة المرض وذلك بالتنسيق مع الطب الوقائى بالمديرية.



وأشار طلحة إلي أنه تم توفير العلاج اللازم، لمواجهة المرض، مشيرا إلى أنه تم توفير حجرة عزل بالمستشفيات، لاستقبال أية حالات يشتبه فيها، وتم تجهيز فرق طبية للتعامل مع الحالات، من خلال الفحص وبذل عينات النخاع الشوكى للتحليل، مشيرا إلى أن أغلب الحالات، تستجيب للعلاج ويتم شفاءها.



وأضاف طلحة، أن المديرية على استعداد لتقديم التوعية اللازمة، وتوفير سبل الوقاية والتطعيمات اللازمة، بالتنسيق مع الطب الوقائى وخاصة التربية والتعليم، مضيفا أن أعراض المرض، تبدأ بارتفاع مفاجىء فى درجة الحرارة وأحيانا مصحوبة بتشنجات وفى هذه الحالة، يجب الإسراع بعرض الحالة على أقرب مستشفى للفحص وتلقى العلاج اللازم.