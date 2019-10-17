أفضل أنواع الرجيم المجربة لحرق الدهون بدون حرمان

هل تبحثين عن نظام رجيم سريع لحرق ونسف الدهون دون التأثير على صحتك أو بشرتك؟ إليك نظام رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي



الإفطار



3 بيضات مسلوقة أو جبن قريش + 1 توست سن



وجبة خفيفة: ثمرتين من البرتقال



الغداء:



طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز + شريحة لحم مشوى



العشاء:



ثمرة من الفاكهة



اليوم الثاني



الإفطار



كوب من الشوفان+ ملعقة من العسل



وجبة خفيفة:



ثمرة من الفاكهة



الغداء:



طبق من خضار السوتيه + ربع فرخة مشوية



العشاء:



خضراوات مطهوة على البخار

أو 2 كوب من الزبادى



اليوم الثالث



الفطور:



قطعة جبن شيدر لايت



+ 1 توست سن



الغداء ..



شريحتان من السمك المشوى



+ 4 ملاعق أرز



العشاء



كوب زبادى مضاف إليه ملعقة من الكمون



يجب بين الوجبات تناول كوب من شاي الاعشاب كمون او قرفة أو جنزبيل على الاقل 3 أكواب خلال اليوم.