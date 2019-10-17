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أخبار البلد

الإنتاج الحربي توقع اتفاقا لتأسيس شركة لتصنيع موانع التسريب‎

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
الانتاج الحربي
الانتاج الحربي
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كريم الخطيب
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع عقد اتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "بيسان مصر لموانع التسريب" السعودية بهدف تأسيس شركة متخصصة في مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تهدف هذه الاتفاقية إلى قيام الأطراف الثلاثة بإتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة في مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب كصناعة جديدة داخل السوق المصري لسد احتياجات السوق المحلي والقوات المسلحة والتصدير للدول العربية والإفريقية، ويأتي توقيع هذا العقد في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات العالمية سواء علي المستوي الإقليمي أو الدولي لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المزمع تأسيسها بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج موانع التسريب الحلقية ، المطاط ، غير أسبستوسية، تغليف معدني ، حلزونية لولبية،هذا بالإضافة لموانع التسريب الخاصة التي تستخدم في المعدات العسكرية.

من جانبه قال عبد الله بن فيصل بن صالح الزامل الرئيس التنفيذي لشركة “بيسان” السعودية أن توقيع هذا العقد يعكس اهتمام الجانب السعودي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري لافتًا إلى أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذي يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين.
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