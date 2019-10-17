مفاجأة.. تركيا تضرب أكراد سوريا بـ أسلحة إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، عن مفاجأة توضح علاقة إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها تركيا ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.





وأوضحت الصحف الإسرائيلية إن دبابات M60-A1 التي طورتها تل أبيب يستخدمها الجيش التركي في عدوانه على أكراد سوريا.





وقالت إن هذه الدبابات أمريكية الصنع ومطورة إسرائيليا أثبتت عدة مرات قدرتها على التصدي للهجمات خلال السنوات الأخيرة وإن تركيا خسرت دبابات في السنوات الأخيرة، لكن M60-A1 استطاعت الصمود.





وتعد الدبابة M60-A1 من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية في فترة الستينيات قامت شركات إسرائيلية بتطوير أنظمتها الرئيسية بأنظمة حديثة يستخدمها الجيش الإسرائيلي وأصبحت مجهزة بمدفع من عيار 120 مم ومحرك بقوة 1000 حصان وتم تحديث أيضا أنظمة مكافحة الحرائق والرؤية الليلة والاتصالات والوقاية من الهجمات بالصواريخ.





وفي عام 2002 أعلنت إسرائيل عن أكبر صفقة أسلحة مع تركيا والتي شملت الدبابات 170 دبابة بتكلفة 678 مليون دولار وقامت تركيا بشراء طائرات F4E محدثة بصفقة قدرت قيمتها مليار دولار، وطائرات مسيرة من طراز "هيرون" بقيمة 200 مليون دولار، وأجهزة استطلاع ومراقبة بقيمة 200 مليون دولار، وأنظمة دفاع صاروخي متطورة وذخيرة بقيمة 150 مليون دولار، ما جعل تركيا واحدة من أهم عملاء إسرائيل في سوق السلاح آنذاك.



