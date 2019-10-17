Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد| تحرك أول قطار في موقع عطل المترو بالخط الأول

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:00 م
عطل مترو الانفاق
عطل مترو الانفاق
Advertisements
أحمد أبوشوشة
بذل العاملون والفنيون بشركة المترو جهدا كبيرا في عمليات إصلاح الشبكة الهوائية التي تم قطعها نتيجة سقوط "رافعة ونش"، كانت تزيل لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.

وقبل قليل، مر أول قطار في موقع عطل مترو الأنفاق بعد أن تم إجراء إصلاح جزئي لأعطال الشبكة الهوائية، وجاري العمل إصلاح العطل بشكل كامل.

وأكدت وزارة النقل على انتظام العمل في جميع محطات الخط الأول، وتم حاليا تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد ومن سرايا القبة الى المرج الجديدة بشكل مزدوج ومن الشهداء الى حلوان بشكل مزدوج لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك يكون كافة محطات الخط الاول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.

وكانت حركة مترو الأنفاق قد توقفت بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.

واعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق عن التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب سقوط رافعة ونش.. توقف حركة المترو بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

اهم الاخبار.. توقف حركة المترو.. حقيقة حريق أكاديمية الفنون.. أمريكا تشن ضربة جوية على سوريا.. مرتضى منصور يقتحم استوديو الزمالك اليوم

عطل بالمترو..الدفع بأتوبيسات النقل العام تنقل الركاب بين غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.. صور

النقل: تسيير حركة المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد.. وانتظام العمل بمحطات الخط الأول

بسبب إعلان.. خروج محطات بالمترو من الخدمة لحين إصلاح عطل.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد أنباء تسميمه.. هل تزوج كاظم الساهر من سارة المغربية؟

تجدد الأزمة.. اعتراض رسمي من المقاولون العرب على مباراة الزمالك

ميسي يرفض دعوة رونالدو

أزمة عاطفية وراء انتحار مروة فتاة كفرالزيات.. وزميلاتها: شوفناكي فى الكفن وإن شاء الله عروسة فى الجنة.. ودعوات بإطلاق الصدقات الجارية على روحها.. شاهد

فيديوجراف| مصر تمنع استيراد طيور الزينة

جبروت امرأة بقرية تلبانة.. قطعت العضو الذكري لـ شاب وأجبرت شقيقه على تعذيبه.. والأهالى يشعلون النيران فى منزلها.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور

بـ فستان بيج .. مي عمر تتألق فى شوارع اليونان