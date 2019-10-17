شاهد| تحرك أول قطار في موقع عطل المترو بالخط الأول

بذل العاملون والفنيون بشركة المترو جهدا كبيرا في عمليات إصلاح الشبكة الهوائية التي تم قطعها نتيجة سقوط "رافعة ونش"، كانت تزيل لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول للمترو، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة في محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.



وقبل قليل، مر أول قطار في موقع عطل مترو الأنفاق بعد أن تم إجراء إصلاح جزئي لأعطال الشبكة الهوائية، وجاري العمل إصلاح العطل بشكل كامل.



وأكدت وزارة النقل على انتظام العمل في جميع محطات الخط الأول، وتم حاليا تسيير المترو من سرايا القبة حتى الشهداء باتجاه مفرد ومن سرايا القبة الى المرج الجديدة بشكل مزدوج ومن الشهداء الى حلوان بشكل مزدوج لحين إصلاح العطل بشكل نهائي، وبذلك يكون كافة محطات الخط الاول للمترو تعمل بشكل منتظم وتستقبل الركاب.



وكانت حركة مترو الأنفاق قد توقفت بمحطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر، بسبب سقوط رافعة ونش إحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.



واعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق عن التنسيق مع محافظة القاهرة للدفع بأتوبيسات في هذه المنطقة لنقل الركاب بين الثلاث المحطات لحين انتهاء فرق الطوارئ والفنيين من عمليات إصلاح الشبكة الكهربائية .