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خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون قدراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة أمام الرئيس.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:36 م
صدى البلد
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محمود محسن
شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا لمداهمة جنواد القوات المسلحة مع العناصر الإرهابية، وكيفية تعامل أطباء القوات المسلحة مع الإصابات.

واستعرض خريجو طب القوات المسلحة، خلال الفيلم، كيفية التعامل مع الإصابات في التعامل مع حالة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره حفل تخرجهم.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر اليوم، الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي.
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