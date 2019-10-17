حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في مدينة الشروق

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية، بالتنسيق مع قسم شرطة المدينة وقسم شرطة المرافق بالشروق لتنظيم حملات مستمرة لضبط الأسواق وعودتها لشكلها النظامى الذي يحقق سهولة لحركة المواطنين بداخل تلك الأسواق.



وقال رئيس الجهاز في بيان، الخميس، إن الحملة استهدفت الأسواق التجارية بمراكز خدمات الأحياء الأول والثاني، وتم تنفيذ الحملة بمراجعة رخص التشغيل للمحال ورفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة وكذلك التندات المخالفة غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأكد الغيطي أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط بداخل وخارج الأسواق بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق بمدينة الشروق.