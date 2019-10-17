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رياضة

تهريج.. أول رد من مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:04 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى
رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على البيان الصادر من مجلس إدارة النادي الأهلى منذ قليل والذى أكد خلاله رفضه لعب أى مباراة قبل خوض مباراة القمة أمام الفريق الأبيض.

قال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أن بيان النادي الأهلى تهريج ويؤكد وجهة نظري في عدم تقدير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة ويرغب فى تصدير مشكلة للأمن المصري وتهديد مستقبل مسابقة الدورى.

وشدد مرتضى منصور على رفضه لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.

فى المقابل، أكد مرتضى منصور رغبته فى خوض لقاء القمة فى موعدها السابق ولكن احترامه لرؤية الأمن المصرى وراء تقبله للقرار بتأجيل القمة 119 مع رفضه خوض لقاء المقاولون العرب الذى تم تقديمه من الجولة الخامسة ليلعب بعد غد السبت بسبب ارتباط الزمالك بمباراة جينراسيون فوت فى اياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نفس الوقت.

وكان مجلس النادي الأهلى قد أصدر بيانا منذ قليل أكد خلاله احترامه للرؤية الأمنية فى تأجيل لقاء القمة 119 أمام الزمالك ولكنه فى الوقت ذاته يرفض خوض اى مباراة قبل تحديد موعد جديد لمباراة القمة وعدم لعب اى مباراة أخرى قبله.
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