بعد كسر قدم ابنها.. ريهام سعيد توجه رسالة لجمهورها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها قدم ابنها طارق، بعد ما كسرت ووضعت في الجبس الطبي، لتعلق على إصابة نجلها قائلة «أرجو الدعاء لابنى" .





وانهالت التعليقات على الصورة من متابعى ريهام سعيد:" لا حول ولا قوة إلا بالله ....نتمني له الشفاء العاجل انشاء الله .. بالله عليكي لا تحزني.. والله أن فرجه قريب.. فنقول الحمد الله والشكر لله.. داوني علي ذكر الله.. الذكر يرفع الابتلاءات اختي في الله" و"ربنا يشفيه ويعافيه"، و"ألف سلامة عليه" .





يأتي ذلك، بعد ما كشفت ريهام سعيد عن نص الحكم في قضيتها المعروفة إعلاميًا بـ «قضية السمنة»، إذ نشرت عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "انستجرام" صورة مكتوب عليها معنى اسم الله الجبار الذى يجبر قلوب العباد، وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية".





وتضمنت الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين ضد ريهام سعيد بأن الشعب تفاجأ خلال برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، أن الإعلامية توجه فيه إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريين واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق أن تقال فى برنامج.





وذكرت الدعوى أن ريهام سعيد سخرت من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وأنهم عالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وزعمت أن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوي على سموم فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، ما أهان عدد كبيرًا من الشعب.



