اتحاد الكرة: بيان الأهلي غير منطقي والأجندة الدولية تحسم أزمة المؤجلات

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كواليس تهديدات الأهلى بعدم خوض أي مباراة فى الدورى الممتاز قبل لقاء القمة رقم 119 الذى تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.



قال المصدر ذاته إن مسئولى القلعة الحمراء استشعروا الحرج بعد تأجيل لقاء القمة رقم 119 إلى أجل غير مسمى وأصبح لزاما عليهم الاستجابة إلى مطالب الجماهير بالرد على التأجيل الذى جاء لدواع أمنية واتخاذ موقف.



أضاف: تهديدات الأهلي غير منطقية وتأتي فى إطار الضغط على الجبلاية من أجل الحصول على مكاسب فى المسابقة المحلية مشيرا إلى أن القلعة الحمراء خرجت ببيان لارضاء الجماهير موضحا أن الأمور سوف تهدأ فى وقت لاحق والمسابقة سوف تستمر ولن يتم إرباكها.



تابع : الأهلي يسعى إلى الضغط على لجنة المسابقات من أجل تأجيل مباراة المارد الأحمر أمام الجونة فى الجولة الخامسة المقرر إقامتها الأسبوع القادم فى إطار الجولة الخامسة بالدوري الممتاز.



أشار إلى أن الأزمة فى تأجيل مباراة الأهلي والجونة فقط وبعدها سيتم إيقاف الدوري المحلي يوم 28 أكتوبر خلال فترة التوقف الدولي الذي يستفيد خلالها المنتخب الوطنى الأول والأولمبي والشباب.



ولفت إلى أن الدوري الممتاز سوف يتم إيقافه مجددا خلال فترة استضافة مصر نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 التي يشارك خلالها المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب موضحا أن الأهلي سوف يلتقى فريق وادي دجلة يوم 25 نوفمبر القادم فى إطار الجولة الخامسة بالدوري المحلي.



كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها حسبما أعلن اتحاد كرة القدم.



ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.



وأعلن المجلس رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.



جاء ذلك بعد ما قام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه عقب تلقيه خطاب تأجيل القمة أمس وحرصًا على المصلحة العامة ولعدم تكرار ما شاهده الموسم الماضى من خروقات للعدالة وعدم المساواة بين الأندية المتنافسة..



وجاء نص البيان على النحو التالي :



النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.



أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية.



خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليها بحضور جماهيري كبير ولقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.



وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة. لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.



لذا فأن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهم المحلية والأفريقية.